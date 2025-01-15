Россия ночью запустила 43 ракеты и более 70 дронов: как отработала ПВО

Во время комбинированного удара террористы использовали ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы:

одну баллистическую ракету Искандер-М/KN враг запустил из Белгородской области;

семь крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 в Тульской области;

четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс в Волгоградской области;

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации в Белгородской области;

74 "Шахеды" и дроны-имитаторы различных типов из районов российских городов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные подразделения;

средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;

трех крылатых ракет "Калибр";

четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы различных типов. Еще 27 не достигли целей и были локально потеряны.

Отмечается, что не все ракеты, которые не попали в статистику сбитых - достигли целей.

"Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - добавляют Воздушные силы.

Обстрел Украины

С начала масштабного вторжения России на территорию Украины, российские террористы регулярно осуществляют массированные удары, используя различные виды вооружений, что создает серьезную опасность для мирного населения.

Сегодняшнее утро не стало исключением. Сначала враг использовал беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а позже стало известно, что Россия развернула в небе стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В утренние часы Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили факт запуска вражеских ракет.

Из-за этих атак в нескольких областях были введены экстренные отключения электроэнергии, но позже их отменили.

Подробнее о ночном обстреле - в материале РБК-Украина.