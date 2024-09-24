В Киевской области работают силы ПВО - военные фиксируют дроны

В ночь с 23 на 24 сентября в Киевской области работают силы ПВО. До этого военные предупреждали об угрозе применения вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА. В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении КОВА в 01:45.

Кроме того, власти призвали людей не фотографировать и не снимать работу защитников Украины, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

До этого, в 01:16, военные предупреждали, что вражеские дроны движутся следующим образом: