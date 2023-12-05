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Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбила ПВО

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска в ночь на вторник, 5 декабря, снова атаковали Украину, использовав как дроны, так и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга и Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 5 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" по двум направлениям - Курская область и Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении.

А также Украина была атакована зенитными управляемыми ракетами С-300, которые были направлены по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Всего было зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть управляемых зенитных ракет ЗРК С-300.

"В результате боевой работы уничтожены 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины", - сообщили воздушники.

По данным Сил обороны юга, во время ночной дроновой атаки в зоне их ответственности подразделениями ПВО было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136":

Два из дронов были уничтожены в Николаевской области, по одному в Херсонской и Винницкой областях.

К счастью, обошлось без попаданий и пострадавших.

Атака дронов по областям Украины в ночь на 5 декабря.

Поздним вечером понедельника, 4 декабря, РФ запустила несколько групп беспилотников по украинским областям. Воздушная тревога объявлялась на юге, в центре и западе страны.

Также сообщалось о работе ПВО и взрывах в Винницкой области.

По сообщениям Воздушных сил, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.

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