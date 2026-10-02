Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами, есть прилеты: как отработала ПВО
В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами по четырем направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияна атаковали 108 ударными беспилотниками типа Shahed (47 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой обл. и ВОТ АР Крым - Гвардейское.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Обстрел Киева
Напомним, в результате российской атаки ночью 2 октября в Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом. Погиб человек, еще двое получили ранения.
Этой же ночью россияне снова ударили по Южному мосту в Киеве, который дважды атаковали 1 октября.
Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию, повредив окна нежилого здания и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.