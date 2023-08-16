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Россия ночью атаковала порт в Одесской области: повреждены склады и зернохранилища

Фото: Россия ночью атаковала порт в Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался один из портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

По его словам, главной целью оккупантов снова были портовая и зерновая инфраструктура на юге Одесской области.

В результате атаки есть попадание по одному из портов на Дунае. Повреждены складские помещения и зернохранилища. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожары, вспыхнувшие из-за обстрела.

К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет", - отметил Кипер.

Ночные взрывы

Этой ночью Воздушные силы предупредили об угрозе ударов ракетами и дронами, поэтому в Украине была объявлена воздушная тревога. Позже Одесская ОВА сообщила, что в Измаильском районе, где находится дунайский порт, раздались взрывы. Там сработала противовоздушная оборона.

Украинские защитники уничтожили 13 дронов-камикадзе иранского производства в пределах Одесской и Николаевской областей.

Что этому предшествовало

Напомним, после выхода из "зернового соглашения" Россия атакует портовую и зерновую инфраструктуру Украины. В частности, под ударом оказались порты Одесской области.

Кроме того, оккупанты не раз атаковали порт Измаил, который находится у границы с Румынией.

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