Россия украла украинской пшеницы на 1 млрд долларов, - Bloomberg

Россияне собрали с неподконтрольных Украине территорий около 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях. Стоимость украденного продовольствия составляет около 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что россияне не собирали урожай, который находится вдоль линии фронта.
По оценкам NASA Harvest почти четверть украинской пшеницы выращивается на оккупированных территориях.
В исследовании говорится, что российские корабли экспортировали зерно, вероятно вывезенное с оккупированных территорий, в страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.
При этом Россия отрицает воровство зерна, но официальные лица публично заявляют о возобновлении поставок зерна из оккупированных портов.
Главный прокурор Швейцарии, ведущего центра торговли сырьем, предупредил, что коммерциализация награбленного сырья может являться военным преступлением.
Ранее РБК-Украина сообщало, что захватчики похитили почти 900 тонн зерна в Луганской области.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе - Grain from Ukraine. В ее пределах украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.
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