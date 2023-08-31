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Россия украла почти 6 млн. тонн украинского зерна в прошлом году: доклад Конгресса США

Фото: в США высказались о краже Россией зерна на оккупированной части Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Россия похитила почти шесть миллионов тонн украинской пшеницы, собранной на оккупированных территориях в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Конгресса США.

В публикации приводятся данные несекретного отчета американской разведки, основанные на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.

Отмечается, что грузовые суда, которые РФ использует для вывоза этого украденного украинского зерна, будут курсировать вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

"Мы не можем подтвердить, знали ли покупатели российских грузов об украинском происхождении зерна", - указывается в докладе.

Также говорится, что широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины вызвала глубокие перебои в мировых поставках продовольствия, повысила цены и увеличила риск отсутствия продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В Конгрессе США обратили внимание, что прямые и косвенные последствия этой войны были "основными движущими силами одного из самых разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности". Дело в том, что ранее, до полномасштабного вторжения, Украина и РФ были одними из крупнейших в мире экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

При этом в докладе говорится, что проблемы продовольственной безопасности с начала 2023 года уменьшились, однако на мировые цены на продовольствие, вероятнее всего, будет влиять ситуация с Черноморской зерновой инициативой, из которой РФ вышла в июле.

В публикации также указывается, что засуха в прошлом году в Канаде, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и США также усугубила вызванную войной нагрузку на глобальные запасы продовольствия.

Представители разведки ранее обвиняли РФ в использовании поставок продовольствия в качестве оружия путем блокирования украинского экспорта, разрушения инфраструктуры и оккупации сельскохозяйственных земель в Украине.

Кража Россией украинского зерна на оккупированных территориях

Российские войска и связанные с оккупантами дельцы воруют агропродукцию на временно захваченных территориях в Украине.

Только в прошлом году РФ вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование своей войны.

Как заявил недавно посол Украины в Турции Василий Боднар, Россия уже украла из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна. Для вывоза захватчики используют до десятка своих и сирийских кораблей.

Добавим также, что Служба безопасности Украины в ходе расследования обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают угонять украинское зерно с временно оккупированной территории юга нашей страны.

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