Россия вбросила в "медиа" фейк о расследовании НАБУ в отношении Зеленской

Позиция антикоррупционных органов

В НАБУ и САП официально отметили, что обнародованная во враждебных медиа информация является абсолютно вымышленной и не имеет никакого отношения к реальности.

Правоохранители подчеркнули, что не ведут никаких производств в отношении первой леди.

"Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не осуществляют никаких процессуальных действий, о которых говорится в указанных вбросах", - заявили в ведомстве.

Фото: российский фейк о жене Зеленского (t.me/nab_ukraine)

Цель дезинформационной кампании

По данным ведомства, подобные информационные атаки являются частью спланированной и системной кампании со стороны государства-агрессора, которое ведет против нашей страны гибридную войну.

Главная цель таких действий заключается в попытках дискредитировать ключевые украинские институты и подорвать доверие общества к правоохранительной системе в условиях военного положения.

Также в НАБУ добавили, что враг пытается использовать манипуляции для дестабилизации внутренней ситуации и ослабления единства украинцев.

Поэтому граждан и журналистов призывают тщательно проверять любые громкие сообщения и доверять только официальным источникам.