Россия вбрасывала фейки о мигрантах в Украине, а теперь ищет рабочие руки в Индии

По оценкам российских властей, стране уже сейчас не хватает как минимум 2,3 миллиона работников. Острее всего дефицит кадров ощущается в строительной отрасли, где потребность в рабочей силе продолжает расти.

На этом фоне Россия увеличивает привлечение трудовых мигрантов из Индии. Если в 2021 году гражданам этой страны выдали около 5 тысяч разрешений на работу в РФ, то в прошлом году их количество выросло почти до 72 тысяч. Это составляет почти треть от годовой квоты на трудовые визы для иностранных работников.

Впрочем, в России считают, что этого недостаточно. Крупнейший российский банк "Сбербанк" призвал упростить процедуры въезда для индийских работников и увеличить их количество.

Заместитель генерального директора "Сбербанка" Анатолий Попов заявил, что банк вместе с партнерами работает над решениями, которые должны упростить трудоустройство иностранных специалистов.

"Мы сотрудничаем с партнерами над разработкой решений, упрощающих процесс въезда потенциальных иностранных работников с необходимыми компетенциями", - сказал он во время Санкт-Петербургского международного экономического форума.

По словам Попова, индийские трудовые мигранты хорошо зарекомендовали себя на строительных объектах в разных странах мира, поэтому это направление имеет значительный потенциал для России.

Потребность в новых работниках, по прогнозам, будет только расти. Согласно данным Министерства труда РФ, к 2030 году строительному сектору страны понадобится еще около 789 тысяч рабочих.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение, которое упрощает трудоустройство индийцев в РФ. Тогда первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что страна готова принять "неограниченное количество" работников из Индии.

Кроме того, "Сбербанк" сообщил о намерении расширить свою деятельность на индийском рынке и увеличить количество собственных представительств в стране.