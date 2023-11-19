Россия не выводит ракетоносители в море. ВМС объяснили причины

Военно-морские силы в своих соцсетях сообщили, что Россия сегодня не вывела в Черное и Азовское моря ни одного военного корабля. То есть в морях нет носителей "Калибров".

Украинские военные отмечают, что в море наблюдается штормовая погода, снижающая активность флота и авиации. Хочу оккупанты продолжают ее использовать.

"Применение самих систем вооружения невозможно. Там корветы достаточно устойчивы к подобным погодным условиям, но системы вооружения рассчитаны на немного другие условия использования", - пояснил Плетенчук.

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. Сейчас Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако в последние месяцы российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П. Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

В результате вражеской атаки погиб лоцман-украинец, трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.