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Россия вывела в Черное море "Калибры". Военные оценили угрозу нового удара

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия снова вывела в Черное море корабль с крылатыми ракетами "Калибр". Это может свидетельствовать как о подготовке врага к новому удару, так и о намерении противника психологически давить на украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в акватории моря корабельная группировка россиян увеличилась - в Черном море находится 11 единиц, и среди них есть ракетоносители.

"Это два надводных и один подводный, общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш верховный главнокомандующий. А также, может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины", - отметила Гуменюк.

В свою очередь она акцентировала, в любом случае, сигналы воздушной тревоги - это сигнал обязательного исполнения

"Нет такой прямой зависимости, когда вывели и когда стартовали ракеты. Это может говорить о том, что долгое время ракетоносителей не было в Черном море. Во-первых, учитывая погоду, было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. Как море немного успокоилось, они вышли на дежурство снова, но, также, ввиду враждебного тяготения к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников ", - рассказала Гуменюк.

Напомним, что вчера во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский предупредил, что российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники.

Ранее мы писали, что в Черное море из Севастопольской бухты вышли российские носители крылатых ракет "Калибр". Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" и фрегате "Адмирал Макаров".

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