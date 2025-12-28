Россия вывела на орбиту три иранских спутника

Россия в воскресенье, 28 декабря, вывела на орбиту три иранских спутника связи. Этот запуск спутников стал вторым с июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Спутники, которые имеют названия Paya, Kowsar и Zafar-2, вывели на орбиту со стартовой площадки космодрома "Восточный" на востоке страны-агрессора. Они вращаются на высоте около 500 км.
Paya с массой 150 кг является самым тяжелым спутником, который Иран выводил на орбиту. Спутник Kowsar весит 35 кг, а масса Zafar-2 остается неизвестной.
Отмечается, что спутники могут передавать изображения с разрешением до 3 метров. Это позволяет использовать их для управления водными ресурсами, в сельском хозяйстве, а также в сфере охраны окружающей среды.
Иранские спутники могут использоваться сроком до пяти лет.
Издание пишет, что вывод Россией на орбиту иранских спутников свидетельствует о тесных связях между двумя странами. Оно также напомнило о выводе страной-агрессором на орбиту иранского спутника связи Nahid-2 в июле этого года.
Напомним, РФ разрабатывает новое противоспутниковое оружие, которое направлено против системы Starlink. Оно предусматривает размещение на орбите сотен тысяч мелких снарядов.
Такие снаряды способны вывести из строя несколько спутников Starlink одновременно. В то же время они создают риск масштабного сопутствующего ущерба для других космических систем.
Отметим, в Службе внешней разведки ранее заявили, что Китай передает стране-агрессору спутниковые данные. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы имеет собственные космические возможности для войны против Украины.