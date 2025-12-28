Россия вывела на орбиту три иранских спутника

Спутники, которые имеют названия Paya, Kowsar и Zafar-2, вывели на орбиту со стартовой площадки космодрома "Восточный" на востоке страны-агрессора. Они вращаются на высоте около 500 км.

Paya с массой 150 кг является самым тяжелым спутником, который Иран выводил на орбиту. Спутник Kowsar весит 35 кг, а масса Zafar-2 остается неизвестной.

Отмечается, что спутники могут передавать изображения с разрешением до 3 метров. Это позволяет использовать их для управления водными ресурсами, в сельском хозяйстве, а также в сфере охраны окружающей среды.

Иранские спутники могут использоваться сроком до пяти лет.

Издание пишет, что вывод Россией на орбиту иранских спутников свидетельствует о тесных связях между двумя странами. Оно также напомнило о выводе страной-агрессором на орбиту иранского спутника связи Nahid-2 в июле этого года.