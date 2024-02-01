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Россия вывела в Черное море ракетоносители "Калибра": ВМС рассказали подробности

Четверг 01 февраля 2024 09:06
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Россия вывела в Черное море ракетоносители "Калибра": ВМС рассказали подробности Иллюстративное фото (Telegram)
Автор: Валерия Полищук

Россияне вывели в Черное море 12 вражеских кораблей, среди которых два ракетоносителя "Калибра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил Украины в Facebook.

"В Черном море 12 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 16 ракет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Азовском море сейчас находится один вражеский корабль.

Кроме того, Россия в Средиземном море держит два вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

Россия давно не использовала "Калибры"

31 января кафиры вывели в Черное море надводные ракетоносители, наблюдался чрезвычайно высокий уровень ракетной угрозы. По состоянию на 20.00 в Черном море находилось 13 кораблей россиян. Враг завел в пункт базирования подводный ракетоноситель, но вывел на дежурство два фрегата.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что россияне давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, Россия имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

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