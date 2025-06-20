Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп "Калибров"

В частности, по состоянию на 06:00, в Черном море зафиксирован один носитель "Калибров" с общим залпом до 6 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако в Средиземном море находится 2 вражеских корабля. Однако, ни одно из них не является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 9 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.