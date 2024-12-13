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Россия вывела в Черное море носители "Калибров": сколько и какой залп

Фото: Россия через несколько дней снова вывела корабли (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня утром Российская Федерации вывела несколько кораблей в Черное море с ракетами "Калибр". В связи с этим для Украины существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 13 декабря, в акватории Черного моря зафиксировано 3 носителя крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 24 ракет.

В то же время в Азовском море нет ни одного корабля, как и в прошлые дни. Однако 7 судов фиксируется в Средиземном море. 4 из них являются носителями "Калибров" общим залпом до 41 ракеты.

За сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 0 судов;
  • в Азовское море - 2 судна, из них 2 судна продолжило движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

 

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