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Россия вывела в Черное море носителя "Калибров": каков возможный залп

Фото: ракеты "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 06:00 16 октября, в Черном море находятся 2 российских судна, одно из которых является ракетоносителем с возможным общим залпом "Калибров" до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В акватории Азовского моря сегодня, как и в предыдущие дни, никаких российских кораблей нет.

В Средиземном море замечены 3 судна, 2 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

По данным ВМС, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Военные отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук недавно заявил, что российский флот фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.

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ВМС