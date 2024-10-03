США не принимают мер против своих компаний, чьи компоненты РФ использует в ракетах, - Bloomberg

Власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В 2022 году США и их союзники ввели экспортный контроль, который запретил поставки широкого класса технологий в Россию, чтобы подорвать ее оборонную промышленность. Ограничения сделали незаконными поставки в Россию полупроводников западной разработки, если они могли быть использованы в военных целях, даже если они были произведены в Китае.

Тем не менее компоненты, произведенные рядом западных компаний, регулярно обнаруживают в российских ракетах, например "Искандерах". Речь идет об американских Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc., Analog Devices, немецкой Infineon Technologies и американской компанией с китайским капиталом Integrated Silicon Solution Inc. Большое количество обнаруживаемых деталей были произведены после февраля 2022 года.

По данным таможни, с марта 2022 года в Россию были отправлены миллионы компонентов, произведенных Analog и ограниченных экспортным контролем США. Только в прошлом году Россия импортировала компоненты Analog на сумму 326 миллионов долларов, согласно анализу данных о российской торговле, проведенному исследователями Киевской школы экономики.

Компоненты не продаются России напрямую, в основном они проходят через компании в Китае и Гонконге. Американские компании по производству микросхем используют авторизованных дистрибьюторов, которые, в свою очередь, продают поставщикам электроники по всему миру.

США пытались остановить поток компонентов для ракет в Россию, приняв жесткие меры против этих посредников. В конце августа Министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов за поддержку войны России против Украины, включая более дюжины гонконгских компаний. Но оно не обвинило Analog или других американских производителей в нарушении экспортного контроля, пишет издание.

Analog заявляет, что полностью соблюдает экспортное законодательство, не одобряет использование своей продукции российскими военными и принимает меры по усилению контроля. Однако продукция компании продолжает поступать в РФ.

Украинские чиновники говорят, что западные компании по производству полупроводников не предпринимают достаточных усилий для контроля своих цепочек поставок и прекращения потока чипов на российские военные заводы.

"Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах», - сказал в комментарии изданию глава ГУР Кирилл Буданов.

Буданов говорит, что единственный способ заблокировать возможности Кремля по обстрелу украинской территории — это остановить поток полупроводников в Россию. "Этого не произойдет. Все отводят глаза от того, что происходит", - сказал он.