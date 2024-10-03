Россия вывела в Черное море носителя "Калибров": каков возможный залп
По состоянию на 6:00 3 октября в Черном море находится один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Однако два ракетоносителя зафиксированы в Средиземном море. Их возможный максимальный залп – до 24 ракет.
Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю – 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, по данным Bloomberg, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.
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