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Россия вывела в Черное море носителя "Калибров": каков возможный залп

Четверг 03 октября 2024 07:04
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Россия вывела в Черное море носителя "Калибров": каков возможный залп Фото: ракеты "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 6:00 3 октября в Черном море находится один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Однако два ракетоносителя зафиксированы в Средиземном море. Их возможный максимальный залп – до 24 ракет.

Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

Россия вывела в Черное море носителя &quot;Калибров&quot;: каков возможный залп

Напомним, по данным Bloomberg, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

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