Россия вывела в Черное море носителя "Калибров": каков возможный залп

По состоянию на 6:00 3 октября в Черном море находится один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ .

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

Однако два ракетоносителя зафиксированы в Средиземном море. Их возможный максимальный залп – до 24 ракет.

Напомним, по данным Bloomberg, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

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