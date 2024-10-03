Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів": яким є можливий залп

Станом на 6:00 3 жовтня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ .

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Військові додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

Проте два ракетоносії зафіксовано у Середземному морі. Їхній можливий максимальний залп - до 24 ракет.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, влада США не звинувачує американські компанії, чию продукцію Росія використовує у виробництві ракет, у порушенні експортного контролю. Їхні компоненти продовжують постачатися до Росії через посередників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.