Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп

Так, по состоянию на 06:00, в Черном море находится один корабль россиян с общим залпом до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако аж 7 кораблей фиксируется в Средиземном море, из которых два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 ракет.

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 4 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.