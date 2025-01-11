RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп

Фото: в Черном море не было заряженного корабля РФ более двух недель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 11 января, военные зафиксировали в Черном море вражеский корабль. Россия после недель отсутствия снова вывела судно с "Калибрами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, в Черном море находится один корабль россиян с общим залпом до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако аж 7 кораблей фиксируется в Средиземном море, из которых два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 ракет.

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Отметим, что последний раз Россия выводила в Черное море судно с "Калибрами" лишь 27 декабря 2024 года. То есть, угрозы ударов с Черного моря не было около двух недель.

Напомним, на днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне окончательно отказались от ремонта своих военных кораблей в Крыму. По его словам, враг боится того, что будут украинские удары.

В качестве примера он упомянул, что Украина уничтожила малый ракетный корабль "Циклон" в Севастопольской бухте, помимо этого нанесла два удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону", а также два удара по ракетному корабль "Аскольд" в Керчи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине