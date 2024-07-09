Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": сколько ракет готовы к запуску

По состоянию на утро 9 июля в Черном море находится один ракетоноситель россиян. Судно готово выпустить до четырех крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
По данным военных, в Азовском море находится три судна, но они не являются носителями "Калибров".
В то же время, в акватории Средиземного моря наблюдаются два российских корабля, способных запустить до 24 ракет "Калибр".
В ВМС также отметили, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:
В ведомстве добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Напомним, утром в понедельник, 8 июля, россияне нанесли по Украине масштабный удар ракетами различных типов. Среди них в направлении страны выпустили 14 крылатых ракет "Калибр".
В общем, агрессор запустил 38 ракет, силы ПВО сбили 30 из них.
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