Россия спрятала ракетоносители после "урока с "Ивановцем", но есть важный нюанс

После уничтожения ракетного катера "Ивановец", российские войска усвоили "урок" и спрятали ракетоносители с "Калибрами" в пункты базирования 4 февраля. При этом, терять бдительность не стоит, поскольку "Калибров" у РФ много и вывести их в море не составляет труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Калибры" заведены в пункты базирования вместе с их носителями. Погода абсолютно неблагоприятна, море раздувает мощный шторм перед существенным изменением воздушных фронтов и это и уроки с "Ивановцем" заставили россиян завести фактически все корабли в пункты базирования. Сейчас один в Азовском море и один - в Черном, это фактически патрулирование вдоль пункта базирования и больше ничего", - рассказала она.

Почему РФ стала меньше использовать "Калибры"?

Комментируя вопрос, почему оккупанты стали использовать меньше "Калибры", она сказала, что эта загадка не очень и сложна.

"Понятно, что обеспечение инфраструктуры и обслуживания ракетоносителей и ракетных установок сосредоточено в Севастополе, перетащить им все эти средства обеспечения в Новороссийск, им все еще не удается и соответственно из-за этого может быть экономия", - отметила Гуменюк.

В то же время, по словам спикера, хотя здесь не стоит присыпать свою бдительность, потому что "Калибров" у них много".

"Они снаряжены, все ракетоносители, которые есть в пунктах базирования, готовы к применению – как только будет команда, два три-часа они в открытом море, или могут не ждать этого, а стартовать с самой бухты. Также стоит не забывать, что они могут применить калибры и из акватории Каспийского моря, такая практика у них тоже была. Поэтому мы тщательно отслеживаем обстановку и информируем население", - добавила Гуменюк.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец"

В ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. Как выяснилось позже, украинские военные успешно атаковали российский катер "Ивановец" морскими дронами MAGURA V5. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Президент Владимир Зеленский наградил бойцов Главного управления разведки, проявивших особое мужество во время выполнения специальных боевых задач, в том числе по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец". Детальнее об этом катере - в материале.