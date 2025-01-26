Россия вывела в Черное море корабли: какой возможен залп "Калибров"
Российская Федерация утром, 26 декабря, снова держит корабли в Черном море. Для Украины сохраняется угроза ракетного обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на данные Военно-морских сил ВСУ.
По состоянию на 06:00, в Черном море зафиксировано два корабля. Один из них является носителем крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море зафиксировано шесть судов россиян, два из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 22 ракет.
В ВМС проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:
- в Черное море - ни одного судна;
- в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.
Напомним, что Россия регулярно держит в Черном и Средиземном морях суда с ракетами "Калибр". Так, 25 января военные тоже зафиксировали два вражеских корабля, которые РФ вывела на боевое дежурство. Среди них был носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Отметим, что время от времени страна-агрессор обстреливает территорию Украины ракетами из акватории Черного моря.
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