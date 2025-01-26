Россия вывела в Черное море корабли: какой возможен залп "Калибров"

Российская Федерация утром, 26 декабря, снова держит корабли в Черном море. Для Украины сохраняется угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на данные Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, в Черном море зафиксировано два корабля. Один из них является носителем крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море зафиксировано шесть судов россиян, два из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 22 ракет.

В ВМС проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - ни одного судна;

в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.