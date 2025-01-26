ua en ru
Нд, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія вивела в Чорне море кораблі: який можливий залп "Калібрів"

Неділя 26 січня 2025 07:30
UA EN RU
Росія вивела в Чорне море кораблі: який можливий залп "Калібрів" Фото: ворожі кораблі присутні і в Середземному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Михайло Шилін

Російська Федерація зранку, 26 грудня, знову тримає кораблі в Чорному морі. Для України зберігається загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на дані Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, у Чорному морі зафіксовано два кораблі. Один з них є носієм крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак у Середземному морі зафіксовано шість суден росіян, два з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 22 ракет.

У ВМС поінформували, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - жодного судна;
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Росія вивела в Чорне море кораблі: який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, що Росія регулярно тримає у Чорному та Середземному морях судна із ракетами "Калібр". Так, 25 січня військові теж зафіксували два ворожих корабля, які РФ вивела на бойове чергування. Серед них був носій крилатих ракет типу "Калібр".

Зазначимо, що час від часу країна-агресор обстрілює територію України ракетами з акваторії Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Ракетна атака
NEWS
Туск: якщо Орбан заблокує санкції ЄС, то він в команді Путіна
Туск: якщо Орбан заблокує санкції ЄС, то він в команді Путіна
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ