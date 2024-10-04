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В ВСУ рассказали о российском носителе "Калибров" в Черном море: какой возможен залп ракет

Пятница 04 октября 2024 07:51
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В ВСУ рассказали о российском носителе "Калибров" в Черном море: какой возможен залп ракет Фото: в Черном море фиксируют ракетоноситель с "Калибрами" (скрин с видео Youtube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 4 октября, фиксируется один российский военный корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что этот корабль в акватории Черного моря способен при совершении ракетной атаки выпустить до 4 "Калибров".

Между тем в Азовском море по-прежнему корабельная группировка врага не наблюдается.

А в Средиземном море были замечены два корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В ВСУ рассказали о российском носителе &quot;Калибров&quot; в Черном море: какой возможен залп ракет

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении военного командования.

Кроме того, в украинских ВМС проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

  • в Азовского моря - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ранее командующий ВМС ЗСУ заявил, что Черноморский флот РФ был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Также добавим, 3 октября в британской разведке отметили, что российские пилоты бомбардировщиков опасаются быть сбитыми в Черном море. Поэтому они спешно направляют ракеты на ложные цели и покидают район.

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