Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоносители: сколько на них "Калибров"

Россия вывела на дежурство в Черное море три своих ракетоносителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полковника Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислава Назарова в Telegram.
"В Черном море три ракетоносителя. Общий возможный залп - 20 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сообщил он.
Россия захватила море
Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.
Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой.
Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.
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