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Россия выдвинула обвинение в "шпионаже" американскому журналисту WSJ

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 апреля, Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения в "шпионаже" американскому журналисту WSJ Эвану Гершковичу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

"Следствие ФСБ обвинило Гершковича в шпионаже в пользу своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью", - сказал тайный информатор ТАСС в силовых органах.

Напомним, на днях журналиста The Wall Street Journal задержали в России. Его обвинили якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК". Позже районный суд Москвы арестовал журналиста.

Однако, по данным The Guardian, лидеры партий в Сенате США осудили арест Гершковича и призвали к его немедленному увольнению в редком совместном заявлении.

"Мы решительно осуждаем неправомерное задержание гражданина США и репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и требуем немедленного увольнения этого всемирно известного и уважаемого независимого журналиста", - говорится в заявлении.

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