Россия выставила Польше чек за "освобождение от нацистов"

Как отметил политик страны-оккупанта, треть территорий Польши являются районами с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богаты природными ресурсами. По его словам, эти территории вошли в ее состав "благодаря России".

"В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов... Польша существует как государство только благодаря нашей стране", - заявил Володин.

Политик упрекнул Польшу за снос памятников советским солдатам, закрытие российских школ и "кражу имущества России".

"Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - добавил спикер госдумы России.

Оккупация Польши советской армией

Стоит напомнить, что в начале Второй мировой войны, 17 сентября, после нападения Нацистской Германии на Польшу, советская армия в 5 утра вторглась на польскую территорию без объявления войны, что привело к полной оккупации страны Красной армией и Вермахтом.

Своим поступок СССР нарушил ряд договоров: