Россия производит больше ракет и дронов, чем использует, - FT

Иллюстративное фото: Россия производит больше ракет и дронов, чем использует (Getty Images)

Российская Федерация (РФ) может готовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины. Сейчас враг производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansal Times.

По словам неназванных украинских чиновников и западных аналитиков, Россия может подготовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины, которая будет приурочена к возможному новому наземному наступлению. "По их словам, всплеск российских ракетных и беспилотных атак на выходных может быть начальным этапом этой более широкой стратегии. Сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на ослабленную оборону Украины", - пишет FT.