Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов" и несколько ракет: как отработала ПВО

Воздушные атаки России

Российские оккупанты осенью усилили свои воздушные атаки. Россияне с сентября каждую ночь атакуют Украину ударными дронами, а также выпускают по несколько ракет разных типов.

Предыдущая ночь, 12 октября, не стала исключением. Захватчики выпустили по территории Украины 28 дронов-камикадзе и ракеты неустановленного типа. Силы сбили большинство целей, несколько беспилотников упали из-за работы РЭБ.

Кроме дроновых атак, враг постоянно наносит удары авиационными бомбами по прифронтовым регионам. В частности, вчера оккупанты сбросили КАБы на Запорожье.

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