Россия выпустила по Украине десятки дронов за ночь. ПВО работала в 13 областях

Россия в ночь на 2 марта выпустила по Украине 79 дронов. Силы противовоздушной обороны работали в 13 областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Пуски дронов были с четырех направлений в России - Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Силы ПВО уничтожили 63 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.
Известно, что ночью в Киеве работала противовоздушная оборона, а местные жители слышали взрывы.
Также вечером 1 марта россияне атаковали Запорожье, в жилом доме возник пожар, пострадала женщина.
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