RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия выпустила по Украине десятки дронов за ночь. ПВО работала в 13 областях

Фото: РФ выпустила десятки дронов по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 2 марта выпустила по Украине 79 дронов. Силы противовоздушной обороны работали в 13 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Пуски дронов были с четырех направлений в России - Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили 63 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Последствия атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.

Известно, что ночью в Киеве работала противовоздушная оборона, а местные жители слышали взрывы.

Также вечером 1 марта россияне атаковали Запорожье, в жилом доме возник пожар, пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов