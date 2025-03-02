Россия выпустила по Украине десятки дронов за ночь. ПВО работала в 13 областях

Последствия атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Хмельницкая и Запорожская области.

Известно, что ночью в Киеве работала противовоздушная оборона, а местные жители слышали взрывы.

Также вечером 1 марта россияне атаковали Запорожье, в жилом доме возник пожар, пострадала женщина.

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