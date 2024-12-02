Россия выпустила по Украине 110 дронов. Воздушные силы рассказали, сколько сбили

Ночная атака врага

В ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удар по Тернополю. Вражеский дрон ударил по пятиэтажному жилому дому. Атака вызвала масштабный пожар в доме. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали.

Также россияне пытались атаковать "Шахедами" Киев. В столице и на подступах сбили около 20 беспилотников. В Киеве попаданий не было, разрушений или пострадавших не зафиксировано.

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