Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Залужный доложил, сколько сбили

Он отметил, что противник нанес несколько ударов по территории Украины, начиная с вечера. Всего россияне выпустили по Украине 64 средства воздушного нападения:

20 "Шахедов" (Чауда - Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски - Энгельс, Каспийское море);

четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

три крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков - Новороссийск);

три баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из мыса Тарханкут - Крым, Воронежской обл. - РФ);

пять зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков - Белгородская обл. - РФ).

Противовоздушная оборона Украины сбила 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

В отражении атаки применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Что известно о массированной атаке

Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО. Уже утром стало известно, что оккупанты также выпустили ракеты из Ту-95МС.

Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников и ракет. Там повреждено не менее 20 домов, есть жертва.

В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. В результате атаки есть пострадавшие.

Также Львовскую область атаковали ракеты. В Дрогобыче "прилет" в промышленный объект.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.