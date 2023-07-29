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Россия похищает детей, чтобы истребить следующее поколение защитников Украины, - посол Британии

Фото: посол Британии в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия похищает украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию АрмияInform.

"Россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это чрезвычайно ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий", - заявила она.

Симмонс отметила, что Россия осуществляет гибридную агрессию против Украины.

"Препятствование экспорту украинского зерна - это часть российской войны и вторжения в Украину. Так же как и бомбардировки украинских городов. Похищение детей также является частью российского вторжения. И на самом деле больно говорить об этом, ведь речь идет о детях конкретных людей", - добавила посол.

Она отметила, поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос похищения детей не является новым.

"Похищение, кроме всего прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются (из России, - ред.) с мыслью, что воевать россиянам против Украины - это правильно", - заявила Симмонс.

Депортация украинских детей

В деле о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

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