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Россия использует изнасилование как военную стратегию против Украины, - представитель ООН

Фото: Россия использует изнасилование как военную стратегию против Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сексуальное насилие, к которому прибегают российские оккупанты в Украине, является частью "военной стратегии" России.

Об этом заявила специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

На вопрос журналиста, использует ли РФ изнасилование как инструмент оружия во время войны в Украине, она сказала: "Там есть все признаки этого". Паттен отметила, что у россиян это "преднамеренная тактика по дегуманизации жертв".

"Когда женщин удерживают целыми днями и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда ты видишь генитальные обрезки, когда слышишь, как женщины свидетельствуют о российских солдатах, у которые есть с собой виагра, это явно военная стратегия", - сказала она.

Паттен отметила, что, согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия составляет от 4 до 82 лет. Она добавила, что жертвами являются в большинстве своем женщины и девушки, но россияне также насилуют мужчин и мальчиков.

Отметим, что в сентябре ООН был обнародован отчет, где говорилось о подтверждении более сотни случаев изнасилований или сексуальных насилий в Украине с начала полномасштабной войны с Россией.

Напомним, что в июне украинский суд начал рассматривать первое дело об изнасиловании россиянином женщины во время войны.

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Война России против Украины