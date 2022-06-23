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Суд Києва почав розглядати першу справу про зґвалтування під час війни. Засідання будуть закритими

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Україна, Четвер 23 червня 2022 23:04
Суд Києва почав розглядати першу справу про зґвалтування під час війни. Засідання будуть закритими Фото: у Києві розглядають першу справу про зґвалтування під час війни (freepik.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Солом'янському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі російського військового Михайла Романова, який у березні взяв участь в окупації Броварського району Київської області. Його звинувачують у вбивстві та згвалтуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грати".

Відомо, що під час окупації російський солдат застрелив господаря будинку, а потім кілька разів зґвалтував його дружину. Обвинувачений погрожував зброєю жінці та її дитині, яка в той момент була в будинку.

23 червня у Солом'янському суді розпочалося підготовче засідання у справі Романова. Потерпіла брала участь у засіданні дистанційно. Її обличчя не показували на екрані, було чути лише голос.

Прокуратура та адвокат потерпілої попросили провести процес у закритому режимі, оскільки справа стосується злочину проти статевої свободи та недоторканності. Адвокат обвинуваченого їх підтримав. Суддівська колегія із трьох суддів на чолі з Ганною Сергієнкою задовольнила клопотання. Тоді журналістів видалили із зали, але після суду прокурорка Оксана Калюс розповіла, що там відбувалося.

З її слів, вона подала клопотання про виклик до суду Романова. Прокуратура розуміє, що він не з'явиться, але це необхідна формальність. За Кримінально-процесуальним кодексом, тільки якщо він не прийде на засідання, суд має законні підстави розглядати справу без нього. Судді задовольнили клопотання та оголосили перерву.

Прокурорка заявила, що під час слідства правоохоронці перевіряли інформацію із соцмереж про загибель Романова в боях, але не знайшли підтвердження.

"Якщо раптом під час судового розгляду з'являться такі дані, їх буде перевірено належним чином. Тоді ми будемо змушені ухвалити відповідне процесуальне рішення" - сказала вона.

Наразі слідство виходить із того, що Романов живий і перебуває в Росії.

Сам Романов не коментував звинувачення та ніяк не заявляв про себе. Усі його сторінки у соціальних мережах видалені.

Адвокатка потерпілої Тетяна Коренчук також відмовилася від коментарів, пославшись на те, що клієнтка проти спілкування з журналістами. Прокурорка Оксана Калюс сказала, що постраждала зараз у тяжкому психологічному стані.

Нагадаємо, ця справа - перша з десятків подібних кримінальних проваджень, які були порушені після повномасштабного вторгнення Росії.

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