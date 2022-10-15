UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія використовує зґвалтування як військову стратегію проти України, - представниця ООН

Фото: Росія використовує зґвалтування як військову стратегію проти України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сексуальне насильство, до якого вдаються російські окупанти в Україні, є частиною "військової стратегії" Росії

Про це заявила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

На запитання журналіста, чи використовує РФ зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, вона сказала: "Там є усі ознаки цього". Паттен зазначила, що у росіян це "навмисна тактика з дегуманізації жертв".

"Коли жінок утримують цілими днями і гвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, які мають із собою віагру, це явно воєнна стратегія", - сказала вона.

Паттен зазначила, що, згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства складає від 4 до 82 років. Вона додала, що жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але росіяни також ґвалтують чоловіків і хлопчиків.

Зазначимо, що у вересні ООН оприлюднили звіт, де говорилося про підтвердження понад сотні випадків зґвалтувань або сексуальних насильств в Україні з початку повномасштабнї війни з Росією.

Нагадаємо, що у червні український суд почав розглядати першу справу про зґвалтування росіянином жінки під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України