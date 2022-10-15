Росія використовує зґвалтування як військову стратегію проти України, - представниця ООН

На запитання журналіста, чи використовує РФ зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, вона сказала: "Там є усі ознаки цього". Паттен зазначила, що у росіян це "навмисна тактика з дегуманізації жертв".

"Коли жінок утримують цілими днями і гвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, які мають із собою віагру, це явно воєнна стратегія", - сказала вона.

Паттен зазначила, що, згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства складає від 4 до 82 років. Вона додала, що жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але росіяни також ґвалтують чоловіків і хлопчиків.

Зазначимо, що у вересні ООН оприлюднили звіт, де говорилося про підтвердження понад сотні випадків зґвалтувань або сексуальних насильств в Україні з початку повномасштабнї війни з Росією.

Нагадаємо, що у червні український суд почав розглядати першу справу про зґвалтування росіянином жінки під час війни.

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