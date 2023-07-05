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Россия использует ЗАЭС для давления на союзников Украины перед саммитом НАТО, - Вениславский

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия использует ситуацию с возможным подрывом Запорожской АЭС для оказания медийного и психологического давления на союзников Украины, чтобы они не приняли положительное для государства решение на саммите НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Федора Вениславского в эфире "Радио Свобода".

"Россия использует любые рычаги влияния для того, чтобы сдержать наших партнеров - стран-членов НАТО - в решении, которое они, надеемся, должны принять 11-12 июля", - сказал он, добавив, что РФ использует как медийного, так и психологическое давление.

Вениславский также отметил, что четкая реакция мира на предыдущие преступления РФ могла бы удержать Кремль от подрыва Запорожской АЭС.

Он считает, что, учитывая информацию украинской разведки о таких планах страны-агрессора, следует усиливать ограничения в отношении российской государственной компании "Росатом".

"Если бы мы увеличили санкционное давление и сказали, что если не дай Бог, произойдет какая-то нештатная ситуация, то Россия не сможет больше выходить на глобальные мировые рынки… И потом, после каких-то нештатных ситуаций, вроде подрыва Каховской дамбы, эти санкции были бы молниеносно введенные, то, я думаю, это выступало бы очень мощным сдерживающим фактором", - сказал нардеп.

Кроме того, Вениславский отметил, что, несмотря на постоянные заявления властей РФ об успешном импортозамещении, экономика страны все же остается очень уязвимой из-за санкций.

К примеру, нардеп упомянул, что РФ выдвигала условия о снятии санкции для продолжении действия "зернового коридора".

"А это значит, что, несмотря на все такие победные реляции и оптимистичные заявления, что Россия осуществила импортозамещение, санкции на них действуют чрезвычайно негативно и они пытаются эти санкции с помощью любых шантажей уменьшить", - добавил Вениславский.

Угроза теракта в ЗАЭС

Информационное пространство заполонили сообщения о вероятности теракта россиян на Запорожской АЭС.

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А до этого руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

При этом вчера РФ обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

После этого президент Украины заявил, что Россия является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он добавил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне.

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Запорожская АЭСНАТО