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Россия использует теракт под Москвой, чтобы оправдать войну против Украины, - Госдеп

Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается оправдать войну против Украины при помощи теракта в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

По его мнению, российское правительство знает, что версии о причастности Украины, Британии и США к теракту под Москвой "категорически несправедливые". 

Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о терактах предварительно. Вашингтон хотел увидеть, что россияне предотвратят трагедию. 

"Я бы сказал, что эти комментарии многих кремлевских чиновников безответственны, они циничны, и это просто еще один пример того, как президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и остальная его команда используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины", - подчеркнул Миллер. 

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", который находится под Москвой. В ТЦ было большое скопление людей.

Террористы массово расстреливали россиян и подпалили выходы, чтобы исключить возможность побега.

Позже в РФ арестовали граждан Таджикистана и обвинили их в теракте. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что подозреваемые якобы пытались сбежать в Украину через Брянскую область.

Как заявил сегодня, 27 марта, начальник ГУР Кирилл Буданов, Россия знала о подготовке теракта по меньшей мере за месяц, но решила бездействовать.

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