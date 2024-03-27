Росія використовує теракт під Москвою, щоб виправдати війну проти України, - Держдеп

На його думку, російський уряд знає, що версії про причетність України, Британії та США до теракту під Москвою є "категорично несправедливими".

Він нагадав, що Сполучені Штати Америки попередили Росію про теракти заздалегідь. Вашингтон хотів побачити, що росіяни спробують запобігти трагедії.

"Я сказав би, що ці коментарі багатьох кремлівських чиновників безвідповідальні, вони цинічні, і це просто ще один приклад того, як президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) та решта його команди використовують національну трагедію, щоб спробувати виправдати незаконну війну проти України", - підкреслив Міллер.