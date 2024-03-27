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Росія використовує теракт під Москвою, щоб виправдати війну проти України, - Держдеп

Фото: Метью Міллер, спікер Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Метью Міллера.

На його думку, російський уряд знає, що версії про причетність України, Британії та США до теракту під Москвою є "категорично несправедливими".

Він нагадав, що Сполучені Штати Америки попередили Росію про теракти заздалегідь. Вашингтон хотів побачити, що росіяни спробують запобігти трагедії.

"Я сказав би, що ці коментарі багатьох кремлівських чиновників безвідповідальні, вони цинічні, і це просто ще один приклад того, як президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) та решта його команди використовують національну трагедію, щоб спробувати виправдати незаконну війну проти України", - підкреслив Міллер.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.

Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.

Пізніше в РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.

Як заявив сьогодні, 27 березня, начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.

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