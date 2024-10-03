Россия, Иран и Китай могут использовать ИИ, чтобы повлиять на выборы в США, - СМИ

Уже в следующем месяце, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы. Ожидается, что Россия, Иран и Китай могут использовать искусственный интеллект, чтобы повлиять на них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что согласно ежегодной оценке угроз США, Соединенные Штаты видят растущую угрозу со стороны России, Ирана и Китая, которые пытаются повлиять на выборы, в том числе путем использования искусственного интеллекта для распространения ложной информации.

Так, по данным доклада Министерства внутренней безопасности, российские "агенты влияния" усиливали истории о мигрантах, въезжающих в США, пытаясь разжечь рознь. Более того, они использовали генеративный искусственный интеллект для создания поддельных сайтов, которые выдавали себя за подлинные американские СМИ.

Иран в свою очередь становится "все более агрессивным в своих усилиях по оказанию иностранного влияния". В докладе в одном из примеров сказано, что иранские субъекты выдавали себя за активистов в интернете, чтобы поощрять протесты в связи с конфликтом в Газе.

В оценке Министерства внутренней безопасности предполагается, что Россия, Иран и Китай "будут использовать сочетание подрывных, необъявленных, преступных и принудительных методов для поиска новых возможностей подорвать доверие к демократическим институтам США и внутреннюю социальную сплоченность".

Согласно отчету, внутренние агрессивные экстремисты представляют еще одну серьезную угрозу. В частности, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп уже был объектом двух предполагаемых покушений.

Также в докладе говорится, что внутренние экстремисты могут предпринять попытки насильственных действий "с целью посеять страх среди избирателей, кандидатов и работников избирательных комиссий, а также сорвать избирательный процесс".

Среди этих субъектов наибольшую угрозу представляют одиночные преступники или небольшие ячейки, мотивированные недовольством, связанным с расой, религией, полом или антиправительственными взглядами.