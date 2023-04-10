Россия использует религию в качестве оружия: специальное исследование ISW

Аналитики отмечают, что российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию систематических религиозных преследований на оккупированной Украине. Сообщается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские солдаты или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине.

Российские власти закрыли, национализировали или насильственно превратили не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского Патриархата, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также ограбили, осквернили или намеренно уничтожили не менее 20.

Отмечается, что ISW не включал события, когда огонь с закрытых позиций мог нечаянно убить религиозных лидеров или разрушить места отправления культа.

Так, российские власти систематически подавляют свободу вероисповедания в России в рамках государственной политики. С 2016 года российские власти использовали широкомасштабные положения "закона Яровой" для судебного преследования действующих в России американских баптистских и пятидесятнических миссионеров, а также запретили большую часть миссионерской деятельности мормонов.

Россия экспортирует свою государственную политику систематических религиозных преследований в оккупированную Украину. В 2021 году Генеральная прокуратура России объявила четыре группы евангельских христиан из Латвии и Украины "нежелательными" организациями, практически запретив эти организации в России.

А в августе 2022 года российские власти в оккупированном Мелитополе совершили налет на здание украинского евангелического пастора и обвинили пастора в связях с теми же нежелательными организациями, которые российские власти запретили в РФ в 2021 году.

Российские оккупационные власти с 2014 года репрессируют украинскую религиозную общину в марионеточных республиках на востоке Украины и в незаконно оккупированном Крыму. Бывший глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил в мае 2015 года, что члены Православної церкви України (ПЦУ), греко-католики и евангельские христиане признаны "сектантами" на оккупированных территориях.

Российские оккупационные власти, вероятно, систематически ликвидируют церкви ПЦУ на оккупированной Украине. Исследование ISW показало, что 34 процента зарегистрированных случаев преследования были направлены против ПЦУ, что делает ее единственной наиболее преследуемой религиозной группой.

Российские оккупационные власти систематически изымают имущество ПЦУ для передачи Московскому Патриархату и ликвидируют богослужение на украинском языке. Синод Русской Православной Церкви принял решение об официальном присоединении Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий ПЦУ в Крыму 7 июня 2022 г. "в связи с необходимостью поддержки эффективной канонической и административной связи с центральной церковной властью".

Российские оккупационные силы также преследовали другие конфессии, в культурном отношении украинские. Российские силы захватили двух украинских греко-католических священников в Бердянске в ноябре 2022 года, депортировали их и фактически закрыли главный украинский греко-католический храм в Мелитополе в декабре 2022 года. Российские солдаты арестовали протестантского пастора и закрыли его приход в Мелитополе, как сообщается, из-за его проукраинских взглядов.

Систематические религиозные преследования в России поддерживают более масштабную российскую кампанию культурного геноцида против Украины. ISW ранее оценивала, что Россия проводит массовые депортации украинских детей и депопуляцию украинской территории, что, вероятно, равнозначно преднамеренной кампании этнических чисток. По оценке ISW, эта кампания этнических чисток является частью более масштабной кремлевской кампании культурного геноцида, направленной на искоренение представления об уникальной украинской культурной идентичности.

Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное представление России как религиозно-толерантного государства, при этом намеренно подавляя религиозные свободы в Украине. Путин последовательно представляет Россию как защитника традиционных "христианских ценностей", также поддерживающего православие, ислам, иудаизм и буддизм.

Кремль использует эту информационную операцию, чтобы обвинить Украину в религиозной нетерпимости по отношению к Московскому Патриархату и добиться приверженности религиозным общинам по всему миру. Эта информационная операция противоречит русским религиозным репрессиям на местах.

Кремль особенно активно обвиняет украинское правительство в преследовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая не является самостоятельной религиозной организацией, а скорее расширением российского государства и инструментом российской гибридной войны.

УПЦ МП является подконтрольной Кремлю Русской православной церковью в Украине. УПЦ МП оказала материальную поддержку первоначальному вторжению России в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Российские солдаты использовали церкви УПЦ МП как военные склады, гарнизоны, полевые госпитали и даже боевые позиции во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Ключевые перегибы в боевых действиях, продолжающиеся 9 апреля: