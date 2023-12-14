Россия использует носители "Калибров" для усиления ПВО в оккупированном Крыму, - ISW

Российские военные используют морские корабли в качестве дополнения систем противовоздушной обороны (ПВО) во временно оккупированном Крыму. Одним из них стал корвет проекта "Циклон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что агрессор использует корвет типа "Каракурт" проекта 22800 "Циклон" в качестве системы противовоздушной обороны с базы в Севастополе.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук 13 декабря заявил, что российские военные недавно пополнили состав Черноморского флота двумя дополнительными корветами типа "Каракурт", которые строятся в Республике Татарстан.

Он также добавил, что российские ракеты "Калибр" содержат от 40 до 60 иностранных комплектующих, в том числе микроэлектронику.

Ракетный удар ВСУ по Керчи и замена корвета "Аскольд"

4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы. Российские захватчики сообщили о работе в городе противовоздушной обороны.

В то же время украинские военные заявили, что Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Позже выяснилось, что в результате атаки был поврежден носитель ракет "Калибр" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота РФ в декабре 2023 года.

По данным ISW, вместо разбомбленного корвета "Аскольд", Россия готовится обстреливать Украину с нового корабля "Туча". Он был построен на верфи города Зеленодольск в Татарстане и уже доставлен в Новороссийск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.