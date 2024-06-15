ua en ru
Сб, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия использует в месяц против Украины до 3500 авиабомб, - Зеленский

Киев, Суббота 15 июня 2024 11:03
UA EN RU
Россия использует в месяц против Украины до 3500 авиабомб, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в месяц выпускает по Украине до 3500 управляемых авиабомб. Оккупанты бомбят украинцев, как Гитлер во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

"Россия использует в месяц 3 200-3 500 КАБов - это управляемые авиационные бомбы. И это действительно для нас большая проблема. КАБы они используют исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Это также вам очень важно, чтобы люди понимали. Когда они бьют дронами и ракетами, и они бьют и говорят о милитарных целях, в первую очередь это ложь. Они использовали тысячи этих КАБов, таких бомб специально для того, что люди боялись и люди бежали", - сказал Зеленский.

По мнению президента, россияне массированно используют авиационные бомбы против гражданских, чтобы оккупировать территории, как это делал Гитлер во время Второй мировой войны.

Зеленский также отметил, что операция россиян по захвату Харькова провалилась, украинские военные стабилизировали ситуацию. Он добавил, что ожидание помощи от США в течение восьми месяцев было сложным.

"Хотя здесь также люди могут понять приблизительно, какая сила у российской армии. И понятно, что восемь месяцев без этого пакета они так и не смогли захватить город, который они хотели захватить. И это была их операция... Я очень доволен вчерашними встречами и непосредственно с президентом Байденом, мы проговаривали о сроках поставок тех или иных, ну и о всеобщей поддержке", - добавил глава государства.

Ситуация на фронте

Следует отметить, что в последние месяцы ситуация на фронте обострилась. Российские войска пытаются продвинуться в Донецкой области, атакуют сразу на нескольких направлениях.

Также оккупанты с 10 мая начали наступательную операцию на севере Харьковской области. Украинские военные отмечают, что остановили наступление врага, а россияне увязли в уличных боях в Волчанске.

При этом Россия обстреливает прифронтовые регионы. В частности, россияне сбрасывают управляемые авиабомбы на гражданское население.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Саммит мира по Украине стартует сегодня. Что известно о конференции в Швейцарии
Саммит мира по Украине стартует сегодня. Что известно о конференции в Швейцарии
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом