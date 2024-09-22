Россия использует Мексику как центр шпионажа за США, - NBC News

По данным издания, в течение последних нескольких лет, Россия увеличила штат своего посольства в Мехико на десятки сотрудников, хотя Москва имеет лишь ограниченные торговые связи с этой страной. Американские официальные лица заявляют, что эта тенденция вызывает беспокойство, и считают, что масштабное наращивание персонала направлено на усиление разведывательных операций Кремля, нацеленных на США, а также его пропагандистских усилий, направленных на подрыв отношений между Вашингтоном и Украиной.

Администрация Байдена подняла этот вопрос перед мексиканским правительством. "Россия действительно инвестировала в Мексику, стремясь расширить свое присутствие", - сказал в интервью NBC News американский чиновник.

США обеспокоены и внимательно наблюдают

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что его ведомство и правительство США "остро сосредоточены" на расширении российского присутствия в Мексике. По его словам, частично это результат высылки российских шпионов из иностранных столиц после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Частично это связано с тем, что так много российских разведчиков было изгнано из Европы. ... Поэтому они ищут места, куда можно поехать, и ищут места, где они могут действовать. Но мы очень пристально следим за этим", - сказал Бернс в Лондоне в сентябре, отвечая на вопрос о вероятном российском шпионаже из Мексики.

Действия России в Мексике отражают более агрессивную позицию ее спецслужб на многих фронтах, ведь Кремль стремится заставить замолчать критиков за рубежом, подорвать поддержку Украины и ослабить западные демократии, говорят бывшие сотрудники разведки. По словам американских и европейских чиновников, этот подход предполагает саботаж и попытки саботажа в Европе, планы убийств, неустанные кибератаки и масштабные глобальные дезинформационные кампании.

"Сейчас они готовы идти на гораздо большие риски, чем, возможно, это было бы сразу после окончания холодной войны", - сказал Пол Колбе, который 25 лет работал оперативным офицером в ЦРУ в России, на Балканах и в других местах.

Генерал ВВС США Глен ВанГерк, глава Северного командования Вооруженных сил США, в марте 2022 года в Сенатском комитете по вооруженным силам заявил, что российская военная разведка ГРУ имеет массовое присутствие в Мексике.

"Я хотел бы отметить, что самая большая часть членов ГРУ в мире сейчас находится в Мексике. Это сотрудники российской разведки, и они очень внимательно следят за своими возможностями влиять на возможности и доступ США", - сказал Ван Герк.

После комментариев генерала, которые прозвучали вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия продолжила расширять свое присутствие в посольстве в Мехико, получив аккредитацию от мексиканских властей.

Отвечая на вопрос о комментариях генерала, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не располагает информацией об этом и что Мексика является "свободной, независимой, суверенной страной".

Несмотря на то, что Мексика на протяжении десятилетий наладила широкие торговые связи с Соединенными Штатами, она традиционно старается избегать полного согласования со внешней политикой Вашингтона и поддерживает дружеские отношения с Россией и Кубой.

Троцкий и ледоруб

NBC News напомнило, что российские шпионы и их американские информаторы, имеют в Мексике длительную историю.

В 1940 году Кремль охотился на одного из своих революционных лидеров и коммунистических идеологов, Леона Троцкого, который был отстранен от власти после ссоры с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Троцкий, который, как ожидалось, должен был стать преемником Владимира Ленина на посту лидера Советского Союза, скрывался, переезжая из страны в страну, пока не поселился в Мексике.

Однако 20 августа 1940 года Троцкий впустил в свой частный кабинет испанского коммуниста, которого считал другом. Посетитель, Рамон Меркадер, спрятал под курткой своего костюма укороченный ледоруб, подвешенный на веревке. Он атаковал Троцкого, который на следующий день умер от полученных ран.

Плацдарм для шпионажа

Джон Сайфер, проработавший на секретной службе ЦРУ 28 лет, сказал, что Россия всегда говорила американцам, которые предлагали шпионить в пользу Москвы, ехать в Мексику.

"Десятилетиями, если американцы обращались к нам и соглашались шпионить в пользу Москвы, им говорили ехать в Мехико. Среда для российской разведки в США сложная", - сказал Сайфер.

В 1970-х годах Кристофер Бойс, студент колледжа, работавший в аэрокосмической компании TRW в богатом пригороде Лос-Анджелеса, и его школьный друг Эндрю Долтон Ли, были признаны виновными в передаче Советскому Союзу секретов американских спутников. В течение двух лет Ли ездил в Мехико, чтобы передать секретную информацию агентам советского посольства и собрать деньги для себя и Бойса. Их случай стал темой книги и большого голливудского фильма "Сокол и снеговик".

Гарольд "Джим" Николсон, высокопоставленный офицер ЦРУ, осужденный в 1997 году за передачу секретов Москве, отбывал наказание за шпионаж, когда пытался использовать своего сына для получения "пенсионных" выплат от российских агентов в Мексике. Его сын был арестован и осужден в 2010 году, а отец осужден во второй раз.

Два года назад выдающийся мексиканский ученый Гектор Кабрера Фуэнтес признал себя виновным в том, что был завербован российскими агентами для слежки за информатором правительства США, проживавшим в Майами. Фуэнтес вел двойную жизнь в двух семьях на двух континентах, и российские шпионы воспользовались этим, чтобы склонить его к сотрудничеству.

Благоприятная среда

В отличие от США, где российская разведка находится под пристальным наблюдением ФБР, а консульства закрыты, Мексика, по словам бывших офицеров разведки, предлагает Москве удобную, менее рискованную среду для надзора за агентами в США и проведения других операций.

"Это очень благоприятная среда для работы россиян. В этом есть много смысла, и именно поэтому русские находятся там в таком большом количестве", - сказал Дуглас Лондон, старший офицер ЦРУ в отставке и автор мемуаров "Вербовщик".

По его словам, россияне, вероятно, захотят использовать близость Мексики, но относительную безопасность вне досягаемости американских правоохранительных органов, для поддержки как американских агентов, так и российских офицеров, работающих под "глубоким прикрытием" в США.

По словам Лондона и других бывших офицеров ЦРУ, американский агент, работающий на российскую разведку, может путешествовать туда и обратно через американо-мексиканскую границу и встречаться с российскими кураторами, чтобы получить зарплату, доклад, пополнение запасов и пройти обучение методам связи или другим шпионским технологиям.

Бывшие разведчики отмечают, что российская разведка может также воспользоваться близостью Мексики для того, чтобы выйти на политических врагов Путина в США.

Легальная работа, риск и информдиверсии

По словам Лондона, россияне, скорее всего, не будут заинтересованы в том, чтобы их оперативники пытались нелегально пересечь южную границу с мигрантами. "Они хотят, чтобы любое путешествие было законным, выглядело чистым, незаметным", - сказал он.

Впрочем, другие бывшие сотрудники разведки полагают, что российские спецслужбы имели бы возможность работать с трансграничными преступными сетями, если бы это соответствовало конкретной миссии, и если бы они были готовы терпеть гораздо больший риск.

Частью мандата ГРУ является подготовка возможных диверсионных операций на случай войны с США, и Мексика могла бы стать практической базой для таких планов на случай непредвиденных обстоятельств, отмечают бывшие разведчики.

Восприятие большого российского шпионского бастиона в Мексике полезно и как инструмент пропаганды, чтобы преувеличить возможности Москвы и подпитывать представление о якобы "неконтролируемой границе", сказал Кольбе.

Американские чиновники также обеспокоены попытками России манипулировать информационным ландшафтом в Мексике, пытаясь не только подорвать международную поддержку Украины, но и посеять социальные разногласия. Россия расширила присутствие своего государственного СМИ RT в Мексике и провела большую рекламную кампанию для этого канала.

В апреле посол России в Мексике опубликовал ложное сообщение российских государственных СМИ о том, что США вербуют членов наркокартелей из Мексики и Колумбии, чтобы отправить их воевать в Украину. Это безосновательное сообщение подхватили некоторые мексиканские СМИ.