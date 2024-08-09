Несмотря на просьбу Украины и ЕС. Мексика отказалась арестовывать Путина в случае визита

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна не станет арестовывать российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на инаугурацию нового главы государства Клаудии Шейнбаум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таким образом, власти Мексики отреагировали на призывы украинской стороны арестовать главу Кремля в случае его приезда на инаугурацию Шейнбаум, запланированное на 1 октября.

Аналогичное обращение к мексиканской власти сделал и Европейский союз.

Отметим, что призывы об аресте Путина объясняются тем, что Мексика является страной-участницей Международного уголовного суда (МКС), который еще в прошлом году выдал ордер на арест российского диктатора.

Однако действующий президент Мексики во время выступления на правительственной пресс-конференции практически отклонил соответствующие призывы со стороны как Киева, так и Брюсселя, относительно соблюдения обязательств МКС.

"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", - сказал мексиканский президент.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 7 августа Мексика пригласила Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Это должно произойти 1 октября.

Позже стало известно, что посольство Украины в Мексике призвало местные власти арестовать российского диктатора, если он туда приедет, поскольку Мексика признает юрисдикцию МКС.

Кроме того, 8 августа представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕС также призвал Мексику арестовать Путина в случае его визита в страну.

Напомним, ордер на арест Путина был выдан МКС в марте 2023 года по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в РФ. С тех пор российский диктатор не совершает поездки в страны-подписанты Римского устава из-за риска быть арестованными.