Россия использует БПЛА для наступления в лесах в Донецкой области: отчет ISW

Использование дронов позволяет российским войскам продвигаться в лесистой местности в направлении Лимана и Северска. Ранее РФ там имела трудности с проведением операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.
По данным ISW, весной этого года российские войска улучшили свою способность перекрывать украинские линии снабжения в лесистой местности. В частности, речь о Серебрянском лесу в направлении Лимана и Северска.
"Российские оптоволоконные БПЛА все чаще лишают украинские войска возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам, которые ранее были защищены от российских дронов FPV благодаря лесному покрову", - говорится в отчете ISW.
Кроме этого ISW отмечают, что россияне активно наносят ракетные удары по украинским полигонам в ближнем тылу с помощью усовершенствованных разведывательных БПЛА.
В отчете говорится о том, что оккупанты начали использовать тактические БПЛА с увеличенной дальностью полета или другими модификациями для нанесения ударов по украинской военно-промышленной и гражданской инфраструктуре в крупных прифронтовых городах.
Россияне также используют БПЛА "Молния", "Черника" и "Ланцет" против промышленной инфраструктуры, больниц и военкоматов в городах Харьков, Сумы, Краматорск, Запорожье и Херсон.
Напомним, по словам старшего офицера отделения 138-го центра специального назначения ВСП с позывным "Каспер", под Покровском враг активно использует элитное подразделение дронов "Рубикон", которое координирует масштабные атаки беспилотниками. Российские дроны не только атакуют позиции ВСУ, но и создают панику среди мирного населения, пытаясь нарушить логистику обороны города.