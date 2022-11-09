Россия использовала против Украины более 400 иранских дронов "Shahed-136"

С момента первого применения иранских беспилотников "Shahed-136" в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"По состоянию на сегодняшний день, Россия выпустила по инфраструктуре Украины уже более 400 дронов-камикадзе "Shahed-136", - сообщил Игнат.
По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако уничтожить 100% беспилотников невозможно. "Как крылатые ракеты, так и "Shahed-136" были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей", - отметил спикер.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.
Также раньше мы писали, что Иран неоднократно отрицал передачу беспилотников России, но позже признал, что снабжал ими перед началом полномасштабного вторжения РФ.
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