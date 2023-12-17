11 декабря 2023 года, Центральная избирательная комиссия страны-террориста, заявила, что голосование на президентских выборах в марте 2024 года также распространяется и на временно оккупированные территории Украины.

Как пишет разведка, более чем вероятно, "голосование" в оккупации не будет ни свободным, ни честным.

"Российские власти почти наверняка рассматривают достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят придать ощущение легитимности российскому вторжению", - добавляет разведка.

В частности, власти России будут использовать существенные фальсификации "выборов" и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу действующему диктатору Владимиру Путину со значительным отрывом.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.