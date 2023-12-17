RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия использует "выборы" в оккупации, чтобы придать легитимности вторжению, - разведка Британии

Фото: Россия использует "выборы" в оккупации, чтобы придать легитимности вторжению (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Террористы используют так называемые "выборы" президента России в оккупации, чтобы придать ощущение легитимности полномасштабному вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

11 декабря 2023 года, Центральная избирательная комиссия страны-террориста, заявила, что голосование на президентских выборах в марте 2024 года также распространяется и на временно оккупированные территории Украины. 

Как пишет разведка, более чем вероятно, "голосование" в оккупации не будет ни свободным, ни честным. 

"Российские власти почти наверняка рассматривают достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят придать ощущение легитимности российскому вторжению", - добавляет разведка. 

В частности, власти России будут использовать существенные фальсификации "выборов" и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу действующему диктатору Владимиру Путину со значительным отрывом.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине