Россия не выигрывает войну. На ней сегодня очень выгодно зарабатывать, - Подоляк

Западные страны понимают, что Россия не выигрывает в войне. Однако на стране-агрессоре сейчас очень выгодно зарабатывать, ведь она согласна платить больше за подсанкционные товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью РБК-Украина .

У него спросили, почему принятие одиннадцатого пакета санкций Евросоюза против России продвигается так тяжело. Эти санкции будут направлены на то, чтобы прикрыть разные подсанкционные поставки страну-агрессору. Причем некоторые страны переживают, что ограничения могут навредить их компаниям на глобальных рынках.

По словам Подоляка, страны Запада понимают, что Россия не выиграет. Они также понимают, что безопасность сейчас на гораздо более глубоком уровне, чем было в начале или в середине войны.

"Они понимают, что Украина будет контролировать, модерировать войну. Тогда о чем ты будешь думать? У тебя нет опасности. Ты можешь думать только о том, чтобы дозаработать еще немного деньжат", - сказал он.

К тому же, советник руководителя ОП отметил, что россияне сегодня платят премиально - вдвое, втрое, а то и в пять раз больше за один и тот же продукт.

"Просто об этом как бы ни принято говорить в мире - это же бизнес. Никаких проблем, никакой морали, этот бизнес был и десять лет, и сто лет назад", - добавил он.

Подоляк отметил, что "на России сегодня очень выгодно зарабатывать". Однако это не означает, что Украина на уровне государства не работает достаточно жестко, чтобы эти санкции были имплементированы.

Так, комиссия Ермака-Макфола занимается санкциями, постоянно подчеркивая, что нужно найти возможности, наработать предохранители, которые не позволят России обходить санкции через третьи страны, которые блокируют те или иные отрасли.

Санкции против России

В 2022 году страны ЕС ввели десять пакетов санкций против России за вторжение в Украину. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на прекращение обхода действующих торговых ограничений России.

Торговый ущерб в рамках этого предложения оценивается в 500 млн евро по сравнению с 11 млрд евро в предыдущем раунде.

При этом страны ЕС никак не могут согласовать новые санкции и продолжают спорить о том, насколько жесткими должны быть меры по обеспечению их соблюдения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.